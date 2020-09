Elisa De Panicis e Mila Suarez bacio hot a Venezia 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Presenti ingiustificate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono presentate al Lido insieme e sono riuscite ad attirare l’attenzione dei fotografi ma soprattutto dei fans. Le due ragazze, la cui presunta professionalità è poco attinente alla kermesse, hanno dato spettacolo mostrandosi con due abiti decisamente molto appariscenti e a contrasto: uno bianco e uno nero. Le due ex gieffine si sono mostrate entusiaste e piene di vita e si sono lasciate andare ad un bacio che ha infiammato il parterre. La scelta d’apparire in un modo così vistoso in una location che merita sicuramente maggiore rispetto ha dato vita a commenti e critiche ma anche una serie d’approvazione dei followers che sono impazziti ... Leggi su quotidianpost

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - ChiccoseDOC : MOSTRA DI VENEZIA: LE POLEMICHE PER IL (POCO ELEGANTE?) BACIO SCAMBIATO SUL TAPPETO ROSSO TRA MILA SUAREZ ED ELISA… - VanityFairIt : Un omaggio, secondo la loro versione, al famoso bacio tra Britney Spears e Madonna - ninetiesbish : RT @GossipItalia3: Mila Suarez Elisa De Panicis bacio a Venezia 77: «Ridicole, si credono Madonna e Britney Spears» #gossipitalianews https… - pairsonnalitesF : Mila Suarez Elisa De Panicis bacio a Venezia 77: «Ridicole, si credono Madonna e Britney Spears»: ... a favore di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Panicis Mila Suarez Elisa De Panicis bacio a Venezia 77: spettacolo 'sgradito' a favore di flash UrbanPost Elisa De Panicis e Mila Suarez infiammano Venezia77: bacio saffico, fan in tilt

Sul Red Carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno indubbiamente attirato l’attenzione dei presenti con un improvviso e spiazzante bacio saf ...

Karina Cascella contro Elisa De Panicis e Mila Suarez dopo il bacio a Venezia: "Trasformano il red carpet in un circo"

Colpo di scena sul red carpet della 77esima edizione del Festival di Venezia. Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un passionale bacio, con lingua in bella mostra, per celebrare l’amore in ...

Sul Red Carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno indubbiamente attirato l’attenzione dei presenti con un improvviso e spiazzante bacio saf ...Colpo di scena sul red carpet della 77esima edizione del Festival di Venezia. Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un passionale bacio, con lingua in bella mostra, per celebrare l’amore in ...