Elettra Lamborghini fa emozionare i follower con la dedica ad Afrojack (Di giovedì 10 settembre 2020) Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram un messaggio per il fidanzato in occasione del suo compleanno. I due presto saranno sposi La cantante ha fatto emozionare i suoi follower con una dedica al suo Afrojack in occasione del suo compleanno. I due a breve si sposeranno, e stanno vivendo questi giorni tra vacanza e relax. … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Radio_Manbassa : GIUSY FERRERI E ELETTRA LAMBORGHINI - LA ISLA - radioplaytime : #rdadioplaytime: Musica (E il resto scompare) - Elettra Lamborghini - youkilledmypine : RT @acidcoconut: Ma è il culo di Elettra Lamborghini - ackerikasa : in questi ultimi giorni ho intensamente osservato la copertina di skz2020 e come cazzo sono vestiti hyunjin sembra… - mart16na : RT @acidcoconut: Ma è il culo di Elettra Lamborghini -