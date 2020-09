E se quel gonfiore allo stomaco fosse la spia di una sensibilità al glutine? (Di giovedì 10 settembre 2020) Finite le vacanze si ritorna alla normalità, anche in cucina. Se infatti durante il periodo di riposo sono in molti gli italiani a concedersi qualche squisitezza in più, per assaporare le prelibatezze tipiche dei posti visitati, è anche vero che alla fine delle vacanze sono in tanti a dover fare i conti con qualche chilo di troppo, ma anche con qualche fastidio in più, come spossatezza e gonfiore allo stomaco. Sintomi spesso comuni e che, nella maggior parte dei casi, non rappresentano alcun problema e si risolvono con un’alimentazione sana e l’integrazione di fermenti lattici, tuttavia talvolta possono essere spia di qualche intolleranza. E se quel gonfiore allo stomaco fosse la ... Leggi su meteoweb.eu

LaviniaVentanni : @unbelrumore SIIII è quel gonfiore da 'incinta' , ma poi è super radiosa ???? - padronfrollo : @albatelari2 Lo spero ma c’è quel gonfiore tipico di un intervento recente che snatura completamente il viso rendendolo anonimo - Yattaran : @Stron9erAnnA Non credevo che il covid causasse tutto quel gonfiore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : quel gonfiore I rimedi più efficaci per eliminare le occhiaie in maniera definitiva QuiComo SOS occhiaie e gonfiore: i rimedi per eliminarli

Gonfiore, borse sotto gli occhi e occhiaie sono problemi comuni a molti. Solitamente sono la conseguenza di stanchezza, insonnia, ma possono essere causate da moltissimi altri fattori. Maschere, impac ...

Eliminare occhiaie e gonfiore in maniera definitiva in poche mosse

Per occhiaie si intende una condizione fisiologica che si presenta con un'ombreggiatura scura sotto gli occhi, solitamente color viola-bluastro e spesso accompagnata anche da gonfiore. Le occhiaie, in ...

Gonfiore, borse sotto gli occhi e occhiaie sono problemi comuni a molti. Solitamente sono la conseguenza di stanchezza, insonnia, ma possono essere causate da moltissimi altri fattori. Maschere, impac ...Per occhiaie si intende una condizione fisiologica che si presenta con un'ombreggiatura scura sotto gli occhi, solitamente color viola-bluastro e spesso accompagnata anche da gonfiore. Le occhiaie, in ...