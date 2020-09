Daily Tampon Covid, il test rapido che ti dice se sei positivo in 3 minuti (Di giovedì 10 settembre 2020) Un nuovo test è in grado dirti se sei positivo al coronavirus in soli 3 minuti. Si chiama Daily Tampon ed è stato realizzato dall'azienda Allum di Merate (Lecco) in collaborazione con l'università del Sannio. A differenza del Tampone tradizionale che viene utilizzato ogni giorno per registrare la positività al SarsCov2 - che si effettua nel naso e necessita di almeno un’ora di tempo per avere i risultati - questa analisi si svolge su un campione di saliva prelevato con un semplice cotton-fioc e utilizza tre reagenti diversi per darti un risultato in pochissimi minuti. La procedura è molto semplice: si inserisce il Tampone in bocca, si strofina lungo le guance e poi si appoggia sopra al test, ... Leggi su gqitalia

