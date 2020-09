Covid, l'Oms dice no a Renzi e Macron: 'La quarantena resti di 14 giorni'" (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo l'ok del suo pool di esperti, la Francia è pronta a ridurre la quarantena per i contagiati o i sospetti contagiati da Covid-19, portandola da 14 a 7 giorni. E sembra che anche il governo italiano ... Leggi su europa.today

