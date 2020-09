Covid, a Somma Vesuviana 31 persone positive ed altre 61 in isolamento (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Mettiamo le mascherine e rispettiamo le norme. Ogni sera controlli lungo le strade, piazze, slarghi da parte della Polizia Municipale. I casi a Somma Vesuviana stanno aumentando: 31 Covid e 61 persone in isolamento!”. Così in una nota stampa Salvatore Di Sarno, sindaco della Città di Somma Vesuviana. “Ieri due nuovi casi ed oggi altri due nuovi casi. In questo momento a Somma Vesuviana ben 31 persone sono risultate positive al Coronavirus ed altre 61 sono in isolamento. Controlli serali e quotidiani, ma soprattutto nel fine settimana, da parte ... Leggi su anteprima24

Scisciano : Somma Vesuviana, Covid-19. Sindaco Di Sarno:”Ora siamo arrivati a 29 positivi. Controlli della Polizia Municipale i… - Somma_Carmen : RT @SaloneCamper: Per i tanti che ci fanno domande, proviamo a rispondere a tutti! Le info più generali su #SaloneDelCamper - PSchioppa : @magnigiancarlo1 @Vittoriozarrell @NataleCuccurese Ma concordi che la somma miliardaria che arriverà dovrà servire… -