Congedo e smart working: qual è la differenza e quale si può scegliere (Di giovedì 10 settembre 2020) Congedo e smart working: qual è la differenza e quale si può scegliere Non è certamente la prima volta che ci occupiamo di Congedo e smart working, essendo anch’essi temi caldi in questi ultimi mesi: ne abbiamo parlato, per esempio, con riferimento al Congedo covid 2020 a seguito del dl rilancio, e abbiamo più volte segnalato l’utilità e il perchè dell’utilizzo dello smart working, o lavoro agile, come modalità innovativa per svolgere il proprio lavoro, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Qui di seguito vogliamo però focalizzarci sulle due alternative che ... Leggi su termometropolitico

