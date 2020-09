Compasso d'Oro - Premiate anche le colonnine di Enel X (Di giovedì 10 settembre 2020) LAssociazione per il Disegno Industriale ha premiato il design delle infrastrutture di ricarica JuicePole e JuiceBox di Enel X con il prestigioso Compasso dOro.Il riconoscimento. Le colonnine sono state realizzate in collaborazione con i designer Defne Koz e Marco Susani della Koz Susani Design e fanno parte, assieme alla Ferrari Monza SP1, dei 18 oggetti insigniti nelledizione 2020 dellevento, la 26esima, tenutasi allAdi Design Museum di Milano. In merito alla JuicePole, la giuria ha motivato la sua scelta spiegando che introduce nella quotidianità del paesaggio urbano, in modo discreto e non invasivo, una tecnologia utile e innovativa come la ricarica elettrica. Il premio è stato consegnato, nel corso della cerimonia, a Marco Susani e ad Alberto Piglia di Enel X.Diverse collocazioni, stesso ... Leggi su quattroruote

3DesignFabLab : XXVI Compasso d’Oro: chi è stato premiato e perché - spaziofranco : RT @nuovasocieta: Hackability: design e tecnologia a impatto sociale riceve la menzione d’onore del premio Compasso d’Oro Adi - ClubAlfaIt : Brembo conquista il Compasso d'Oro grazie al suo impianto frenante usato in Formula E #NotizieAuto… - danilopremoli : I vincitori e le motivazioni del XXVI Compasso d’Oro @ADIassodesign #design #industrialdesign #CompassodOro… - PLANETHOTEL_NET : COMPASSO D'ORO Sono davvero felice per il riconoscimento ricevuto da Carmi e @ubertis [amico e partner] per il lo… -