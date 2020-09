Calciomercato Cagliari – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Affari e trattative Calciomercato Cagliari – I dirigenti sardi stanno facendo di tutto pur di accontentare mister Di Francesco e completare una rosa all’altezza del prossimo campionato di serie A. Non si sblocca la situazione Nainggolan Il centrocampista belga, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari, è tornato all’Inter e se inizialmente sembrava possibile una trattativa per il suo ritorno nel club sardo, ora, sembra molto più complicato. Inoltre l’Inter è intenzionata a tenerlo con sé dato che lo stesso Conte ha espresso un parere positivo sulla sua permanenza in nerazzurro. Dichiarazioni presidente Giulini su Nainggolan “Riportarlo a Cagliari? Sicuramente è una delle prime cose che il mister mi ha chiesto. ... Leggi su giornal

DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - MarcoBovicelli : #Nainggolan, #Giulini a @SkySport dopo l’incontro terminato ora tra #Inter e #Cagliari: “Impossibile riportarlo da… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ecco #Fazio. E il #Napoli pensa a #Nandez nell'affare-#Ounas - Gattos211 : RT @DiMarzio: Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigenti nerazzu… - kupaleon : RT @NicoSchira: In chiusura il passaggio di Federico #Fazio al #Cagliari. Operazione da €3M (bonus compresi) per la #Roma, che pagherà part… -