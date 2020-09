Cagliari-Roma, prove di normalità: ok a 1000 spettatori alla Sardegna Arena per l’amichevole del 12 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Sabato 12 settembre prossimo il calcio proverà a ritrovare un briciolo di normalità.O, quantomeno, a riassaporarne un cenno di parvenza. In occasione dell'amichevole tra Cagliari e Roma, in programma alla Sardegna Arena tra un paio di giorni, potranno accedere allo stadio 1000 spettatori. Numero di posti e accessi limitati rispetto alla capienza dell'impianto, ma, in tempi di misure di prevenzione restrittive molto rigide a causa della pandemia da Covid-19, è già un buon passo avanti. Secondo quanto riporta "Il Messaggero", i distinti verranno occupati dai tifosi diversamente abili con i loro accompagnatori. Scherzo del destino, l'ultima uscita delle due squadre in uno stadio in ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma Cagliari-Roma: mille spettatori allo stadio per l'amichevole La Nuova Sardegna Mercato: l’alternativa al falso nove fatto in casa resta Kean

Il centravanti. Se ne parla molto del numero nove giallorosso per la prossima stagione. Dzeko che fa, resta o va via? E se dovesse salutare, arriverà Milik oppure un nome a sorpresa? Il tutto sceneggi ...

Bomba d’acqua su Cagliari, tombini ko e strade allagate dal nubifragio

Bomba d’acqua su Cagliari, l’allerta meteo arancione rispetta le previsioni in pieno. Il nubifragio scoppiato circa un’ora fa ha creato danni un po’ in tutti i rioni. Da Villanova a San Benedetto, dov ...

