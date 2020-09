Cagliari-Roma, amichevole a porte aperte: accesso a 1.000 persone (Di giovedì 10 settembre 2020) amichevole Cagliari-Roma con pubblico. Ultimi impegni amichevoli per le squadre del massimo campionato, in vista della partenza del campionato, al via dal prossimo weekend. I tempi quest’anno sono particolarmente frenetici e per questo ogni gara può avere un’importanza cruciale. Tra le gare in programma nel weekend in arrivo, l’ultimo senza Serie A, c’è una sfida … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SkySport : Su Sky Sport le amichevoli di Napoli, Roma, Cagliari, Bologna e Juventus - VarskySports : ??Estos serán los partidos de la 1ª Fecha de la temporada 2020/21 de la Serie A ????: ??Benevento - Inter ??Fiorentina… - DiMarzio : #Cagliari, Fazio sempre più vicino: manca solo l'ok del giocatore - robertacollu191 : @biforme_ Quando tornai da Roma mi ricordo che mi spaventai per il cambio di prezzi a Cagliari anche per le stanze.… - maumau1982 : @tackleduro Il Cagliari giocherà un amichevole contro la Roma e sono in vendita 1.000 biglietti -