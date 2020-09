Bocconcini di pollo con vino bianco (Di giovedì 10 settembre 2020) I sono un piatto veramente gustoso, facile e veloce da preparare. Un secondo utile in molte occasione con una ricetta davvero per tutti. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di petto di pollo100 g di farina 00 o 01 bicchiere di vino bianco seccoSale fino q.b.Pepe nero q.b.5-6 cucchiai di olio evo1 ciuffo di prezzemolo fresco1 dado vegetale (facoltativo)Per preparare i Bocconcini di pollo con il vino bianco iniziate tagliando il petto di pollo a pezzetti, poi passate il Bocconcini nella farina, eliminate l’eccesso e poi mettete da parte. Portate sul fuoco un pentolino con l’acqua e aggiungete un dado vegetale, e attendete che arrivi ad ... Leggi su termometropolitico

I bocconcini di pollo all'uva sono semplici da preparare e non ci vuole tantissimo tempo per realizzarli. Ecco qual è la procedura completa per questa ricetta. 300 gr di uva nera; 700 gr di petto di p ...