"Benvenuto piccolo mio". Uomini e Donne, la tronista più amata mamma per la prima volta: l'annuncio sui social (Di giovedì 10 settembre 2020) Sparita dai social e lontana dalle telecamere ormai da anni, recentemente è apparsa sul canale Youtube della Onlus San Mattia per raccontare la sua conversione alla fede. "Questi anni non sono stati facili, ho sempre chiesto al Signore perché fossi qui. Tre anni fa ho perso mio padre per la SLA e in quel periodo io stavo seguendo i dieci comandamenti. È come se avessi avuto la consapevolezza che con la sua morte tutto sarebbe cambiato, sapevo che mi avrebbe aiutato a prendere decisioni più serie", ha spiegato. Una ricerca continua che oggi si arricchisce di una nuova gemma. Paola Frizziero, una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta. A dare l'annuncio la pagina Instagram News U&D e la fan page

