Benevento, donna mette in salvo i fratelli. Poi muore per asfissia (Di giovedì 10 settembre 2020) Una donna di 49 anni è morta a causa di un incendio divampato in casa a causa del corto circuito del frigorifero: è successo a Benevento Ancora una tragedia in Italia. A Dugenta, in provincia di Benevento, è morta per asfissia una donna di 49 anni, Patrizia Napolitano. A causa del fumo dell’incendio si è … Leggi su viagginews

