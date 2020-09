Audi e-tron S - Al via gli ordini delle versioni sportive (Di giovedì 10 settembre 2020) Quanto sareste disposti a pagare per un motore elettrico in più, prestazioni superiori e un look aggressivo su una Suv elettrica? Secondo l' trong>Audi trong> circa 12.350 euro, ovvero la differenza tra la e-tron 55 quattro attualmente a listino e la nuova versione S appena resa disponibile. Nel dettaglio, la Casa ha introdotto in Italia le e-tron S ed e-tron S Sportback proposte rispettivamente a partire da 98.300 e 100.600 euro, che salgono a 114.300 e 116.600 per l'allestimento superiore Sport Attitude.503 CV e 370 km di autonomia. La versione S della e-tron, che abbiamo guidato in anteprima a febbraio, mette in campo un powertrain aggiornato con un motore elettrico anteriore e due unità sull'asse posteriore. La potenza totale è pari a 503 CV e 973 Nm e le ... Leggi su quattroruote

