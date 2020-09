Albastar trasporterà personale della Difesa (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero della Difesa ha aggiudicato alla compagnia aerea Albastar il bando di volo per il trasporto del personale civile e militare della Difesa, servizio precedentemente svolto da Air Italy. Albastar lo scorso mese di luglio ha festeggiato il suo decennale con una cerimonia all’aeroporto di Trapani, dove pure ha partecipato al bando promosso dal gestore Airgest per i collegamenti in continuità territoriale che dovrebbero essere operato a partire dal 1 novembre e a cui aspirano anche i vettori Dat e Tayaranjet. Nel frattempo, Albastar si è vista assegnare per un mese uno slot per collegare Milano Linate e Catania. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Albastar trasporterà Albastar trasporterà personale della Difesa Teleborsa