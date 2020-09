Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 20:30 (Di mercoledì 9 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 20:15 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. DIAMO UNO SGUARDO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CHE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA CASSIA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI A SUD DELLA CAPITALE SULLA COLOMBO SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it