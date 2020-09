‘Venezia 77’, sfilano Levante, Luca Tommasini ed Elisa De Panicis: ecco tutti i look del settimo red carpet! (Di mercoledì 9 settembre 2020) settimo ed ultimo red carpet per questa 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. E’ stata una settimana molto intesa, tanti volti noti hanno sfilato in occasione della celebre Mostra che ha racconto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Ognuno si è fatto notare per il look scelto e, anche per quest’ultima serata, non sono mancati abiti stravaganti, ma anche scelte eleganti e meritevoli di ammirazione. Alla proiezione del film Nettuno si è presentata Levante in un Giorgio Armani luccicante di un azzurro molto delicato. A non passare inosservata è stata la scollatura generosa. Una scelta bizzarra quella di Cate Blanchett che sul tappeto rosso di Di Yi Lu Xiang ha optato per un abito di Alexander McQueen caratterizzato da un blazer maschile incorporato. Elegantissima Anna ... Leggi su isaechia

