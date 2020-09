Tursi, obiettivo fiere ed eventi all’aperto: «Recupereremo gli appuntamenti persi» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nei prossimi giorni in programma 2 nuovi eventi: la Fiera di Pontedecimo e quella di Santa Zita, che si terrà il 20 settembre Leggi su ilsecoloxix

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Lunedì il sindaco di #Genova Bucci e i sindacati firmeranno a Palazzo Tursi il 'Patto per il lavoro e lo sviluppo di Geno… - BabboleoNews : Lunedì il sindaco di #Genova Bucci e i sindacati firmeranno a Palazzo Tursi il 'Patto per il lavoro e lo sviluppo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tursi obiettivo

Il Secolo XIX

La lista “Insieme-Guida Sindaco” in corsa alle amministrative a Tursi replica attraverso un comunicato stampa “alla strumentalizzazione del sindaco Salvatore Cosma sull’incontro pubblico organizzato d ...Venerdì 28 agosto si è conclusa la prima parte del tour per la firma della petizione “La sanità materana non si tocca” che ha coinvolto le piazze di Tricarico, Tursi e Stigliano. “Nei tre giorni – si ...