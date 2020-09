Tabarez: “Futuro Suarez non mi preoccupa. Godin sul mercato? Non gli mancheranno le possibilità” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Oscar Washington Tabarez, commissario tecnico dell'Uruguay, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sport 890 in merito ai rumors di mercato che vedono coinvolto due calciatori della sua Nazionale: Luis Suarez e Diego Godìn, rispettivamente attaccante del Barcellona e difensore dell'Inter.Tabarez e il futuro di Suarez e Godincaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="574" Suarez (getty images)/caption"Leggo che Godìn sia stato messo sul mercato dall’Inter, ma non credo che gli mancheranno le possibilità", ha detto Tabarez sul centrale difensivo nonché capitano dell'Uruguay. E passando dalla reparto arretrato all'attaco: "Il futuro di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Tabarez: 'Futuro Suarez non mi preoccupa. Godin sul mercato? Non gli mancheranno le possibilità' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabarez “Futuro