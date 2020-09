SACE presenta “Open (again)”: analisi delle tendenze e sfide dell’export tricolore (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – L’export, motore dell’economia italiana e ricchezza delle eccellenze del Made in Italy, è al centro del tradizionale rapporto annuale di SACE, società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale. Sarà presentata giovedì 10 settembre 2020 la XV edizione del Rapporto Export, intitolata “Open (again) – Una ripartenza all’insegna dell’export”. Il consueto appuntamento annuale su previsioni e trend dell’export italiano, esaminerà le dinamiche del commercio estero per settori e Paesi, dall’anno in corso fino al 2023. Dopo un 2019 chiuso all’insegna delle incertezze, tra PIL e commercio in caduta, escalation protezionistica e tensioni geopolitiche, ... Leggi su quifinanza

Roma, 09 set 09:27 - (Agenzia Nova) - Pil e commercio in caduta, escalation protezionistica e tensioni geopolitiche: alle incertezze ereditate dal 2019 si sono aggiunte quest’anno le conseguenze della ...

(Teleborsa) - Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recen ...

