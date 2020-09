Prezzi benzina, diesel e gpl: piccoli aggiustamenti sulla rete (Di mercoledì 9 settembre 2020) Isolati i ribassi su benzina e diesel messi a segno da Eni. Oggi non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati dei carburanti da parte delle altre compagnie, mentre per le medie dei Prezzi praticati sul territorio nazionale si osservano solo piccoli aggiustamenti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, emerge in particolare che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina resta a 1,406 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,406 e 1,419 euro/litro (no logo 1,394). Il prezzo medio praticato del diesel è fermo a 1,284 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,278 e 1,302 ... Leggi su meteoweb.eu

Restano isolati per ora i ribassi su benzina e diesel messi a segno da Eni. Oggi infatti non si registrano interventi sui prezzi raccomandati dei carburanti da parte delle altre c ...

Benzina e gasolio: boom di vendite a Trieste nei primi sette giorni dei "super sconti"

Incremento del 17,2% per la verde e dell'87,2% per il diesel. In alcuni distributori abbattuta la soglia dell'euro al litro TRIESTE Gli automobilisti triestini sembrano apprezzare i nuovi prezzi del c ...

