Patto stabile M5S-Pd. Con l’intesa sulle riforme non è più fantapolitica. Decisivo l’Ok dei dem al tagliapoltrone. Una svolta che blinda il Governo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luigi Di Maio continua a muoversi con passo felino e felpato sul proscenio politico, ma lo fa in modo sobrio e contenuto, tutto il contrario del suo amico-nemico Alessandro Di Battista, giovanottone irruento e sanguigno che fa fatica a trattenersi dai “bei gesti” virili e dannunziani che però lo espongono, inevitabilmente, alle critiche. “Il fatto che il Pd si sia espresso per il referendum sul taglio dei parlamentari rafforza l’alleanza di Governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha sempre contraddistinto l’azione di Governo”. Così Di Maio all’inaugurazione della Fiera di Rho. In effetti l’ex capo politico dei Cinque Stelle non ha affatto torto perché la decisione presa in direzione Pd non era affatto scontata perché c’era ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Patto stabile M5S-Pd. Con l’intesa sulle riforme non è più fantapolitica. Decisivo l’Ok dei dem al tagliapoltron… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto stabile Patto stabile M5S-Pd. Con l'intesa sulle riforme non è più fantapolitica. Decisivo l'Ok dei dem al tagliapoltrone. Una svolta che blinda il Governo LA NOTIZIA Iran e Turchia si uniscono contro il patto "infido" tra Emirati Arabi Uniti e Israele

Il recente accordo siglato tra Emirati Arabi Uniti e Israele ha accelerato il processo, già in atto, di avvicinamento tra Iran e Turchia. Il presidente iraniano Rohani ha evidenziato sia necessaria l' ...

Il Recovery plan italiano è una scatola vuota. Rissa nella maggioranza

Il Recovery plan versione italiana, cioè il documento che spiega come spendere i 209 miliardi di Eu Next generation, consiste al momento in una bozza delle «Linee guida per la definizione del piano na ...

Il recente accordo siglato tra Emirati Arabi Uniti e Israele ha accelerato il processo, già in atto, di avvicinamento tra Iran e Turchia. Il presidente iraniano Rohani ha evidenziato sia necessaria l' ...Il Recovery plan versione italiana, cioè il documento che spiega come spendere i 209 miliardi di Eu Next generation, consiste al momento in una bozza delle «Linee guida per la definizione del piano na ...