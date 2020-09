“Napoli non dimentica”: corteo di protesta per l’arrivo di Salvini in città (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si riuniranno a largo Berlinguer sotto lo slogan “Napoli non dimentica. Mai con Salvini“. corteo di protesta per l’arrivo di Matteo Salvini a Napoli. Venerdì 11 settembre appuntamento alle ore 17 nei pressi della metro Toledo. Nello stesso giorno alle ore 18.30 il leader della Lega terrà il suo comizio a piazza Matteotti. “I meridionali che votano Lega per ragioni di clientela, opportunismo, collusioni, avidità di poltrone – dicono gli organizzatori della manifestazione – sono lo ‘scuorno’ della nostra terra. Le napoletane e i napoletani invece saranno presenti per gridare a Salvini tutto il Proprio disprezzo“. Una città che si preannuncia blindata e ad alta ... Leggi su anteprima24

