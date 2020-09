Napoli, c'è un piano B per Milik se salta l'affare con la Roma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Soluzione estera. Il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno, ben oltre i confini nazionali, per districare al più presto il nodo- Milik . L'affare con la Roma , nato sotto i migliori auspici, all'... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Ci risiamo. Bomba tossica, rifiuti in fiamme e aria irrespirabile al campo rom di Giugliano (Napoli) nell’indiffere… - matteosalvinimi : Venerdì sono felice di tornare a Napoli, ti aspetto alle 18 in piazza Matteotti! Ci sarai?!? - ciropellegrino : Piazza della Posta non esiste oggi a #Napoli. Si chiama piazza Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti. Sono micro… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – Napoli, c’è l’ok di Denayer: si tratta con il Lione:… - LegaSalvini : ?? IL CAPITANO A NAPOLI! MANCANO SOLO 2 GIORNI!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli è Napoli, choc in Cumana: «Uno sconosciuto ci ha insultate e sputato addosso» Il Mattino Omicidio Mignano: sette ergastoli ed una condanna a 14 anni, per...

L’uomo venne assassinato in prossimità di una scuola per l’infanzia di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Sotto processo erano finiti esponenti ritenuti affiliati al clan D’Amico che ...

Monopattini elettrici a Napoli: arriva lo sharing tra Garibaldi e Mergellina

Una buona notizia per Napoli: arrivano in città 900 monopattini elettrici in sharing, all’insegna di una mobilità più sostenibile! Finalmente una buona notizia per la città di Napoli, presto infatti a ...

L’uomo venne assassinato in prossimità di una scuola per l’infanzia di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Sotto processo erano finiti esponenti ritenuti affiliati al clan D’Amico che ...Una buona notizia per Napoli: arrivano in città 900 monopattini elettrici in sharing, all’insegna di una mobilità più sostenibile! Finalmente una buona notizia per la città di Napoli, presto infatti a ...