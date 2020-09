La tragica morte di Jock Stein scuote il mondo del calcio, la gioia con la Scozia durata pochi istanti [VIDEO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Parliamo oggi di Jock Stein. È stato inserito nella top ten dei migliori allenatori di tutti i tempi. Fu il primo tecnico a centrare il cosiddetto triplete, conquistandolo alla guida del Celtic nella stagione 1966-1967. Nel 1978 è diventato CT della Scozia e proprio in panchina conoscerà la morte. Il 10 settembre del 1985 è una data tragica. Al termine della gara tra Galles e Scozia, valida per le qualificazioni a Messico ’86, terminata con un pareggio che regala la qualificazione ai ‘The Thisles’, l’allenatore si accascia al suolo. Viene subito trasportato negli spogliatoi e poi in ospedale ma per lui non c’è nulla da fare. In basso quei tragici istanti.L'articolo La tragica ... Leggi su calcioweb.eu

Proseguono le indagini sul tragico incidente in gommone costato la vita, nel mare davanti al porto di Teulada, alla modella russa Galina Fedorova, 35 anni. La donna, come confermato dall'autopsia, è m ...

La nota influencer Chiara Ferragni ha esposto la propria posizione sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, denunciando la cultura fascista. Il brutale pestaggio di Willy Monteiro Duarte, culminato con ...

