La polizia spara a un bambino autistico (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Salt Lake City nello Utah una donna ha chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi e urlava a squarciagola. Gli agenti giunti sul posto hanno intimato al ragazzo di 13 anni di ... Leggi su today

SALT LAKE CITY

Ancora polemiche negli Stati Uniti per i metodi violenti impiegati dalla polizia. Questa volta un caso choc arriva da Salt Lake City nello Utah. Una donna ha chiamato la polizia perché suo figlio auti ...

