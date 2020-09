Juve-Higuain, si lavora per la risoluzione: ancora nessun accordo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Proseguono i dialoghi fra Gonzalo Higuain e la Juventus per la risoluzione del contratto dell'argentino in scadenza a giugno 2021. Leggi su tuttonapoli

romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - romeoagresti : Il fratello-agente del Pipita, Nicolas #Higuain, è arrivato a Torino: entra nel vivo la trattativa per la risoluzio… - forumJuventus : GdS: 'Suarez-Juve un matrimonio per l’Europa. Nodo passaporto forse risolto a Roma. Intanto a Torino è arrivato l'a… - giudittafab64 : RT @juventusfans: Nelle ultime ore è stato trovato l'accordo per la rescissione del contratto di Higuain. La Juve ha riconosciuto al Pipita… - nonokanichi : RT @romeoagresti: #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del Pipita… -