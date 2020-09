In Toscana col paracadute. L’ultima smargiassata di Salvini. Il Capitano voleva i pieni poteri come Mussolini. E’ finito a fare gli show alla Ridolini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini come il Duce, anzi di più. E così se Mussolini si faceva delle gran nuotate nel mare di Cattolica nella natia Romagna Matteo lo vuole eguagliare in arditezza gettandosi con il paracadute proprio su Arezzo, la città di Licio Gelli. Insomma la coreografia simbolica c’è in tutto il suo splendore. L’ultima volta che Salvini richiamò il Duce fu qualche giorno prima di essere spazzato via dal potere e cioè quando poco più di un anno fa disse che voleva i “pieni poteri”, ricordando un discorso di Mussolini del 1922 conosciuto come “del bivacco” in cui ebbe a dire: “Potevo fare di questa Aula sorda e grigia ... Leggi su lanotiziagiornale

