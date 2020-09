EA Play entra nel Game Pass di Microsoft: i titoli in arrivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Microsoft porta un poderoso pacchetto di titoli EA Play nel Game Pass Ultimate e nel Game Pass Pc: integrazione prevista per le festività 2020 Grandi novità in casa Microsoft: il colosso di tecnologia di casa a Redmond, non solo ha annunciato tutte le specifiche di X Box Series S (che sarà presto disponibile in Italia al prezzo di 299 Euro) e Series X (499 Euro), entrambe disponibili dal 10 Novembre ma con preordini a partire dal 22 Settembre, ma ha anche messo sul piatto la partnership con EA Play che, presumibilmente a partire da Novembre 2020, porterà nel catalogo della Game Pass Ultimate e della Game Pass Pc una serie ... Leggi su zon

Microsoft ha finalmente svelato ogni dettaglio ufficiale su Xbox Series S e Series X - inclusi prezzo e data di lancio-, ma queste non sono le uniche novità annunciate dalla casa di Redmond: ci sono i ...

EA Play sbarcherà entro fine anno su Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi!

Dopo aver visto nel mese di agosto la notizia che Project xCloud dal 15 settembre arriverà su Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi, ecco arrivare un’altra interessante novità legata al servi ...

Microsoft ha finalmente svelato ogni dettaglio ufficiale su Xbox Series S e Series X - inclusi prezzo e data di lancio-, ma queste non sono le uniche novità annunciate dalla casa di Redmond: ci sono i ...