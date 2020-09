Cosa sta succedendo tra Cina e Australia? (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ambasciata Australiana a Pechino (foto: Greg Baker/Afp/Getty Images)I rapporti diplomatici tra Cina e Australia, nell’ultimo periodo, si sono particolarmente incrinati. Le tensioni sono iniziate qualche mese fa, quando l’Australia ha chiesto l’avvio di un’inchiesta internazionale a carico di Pechino per verificarne le responsabilità nella diffusione del Covid-19 a livello mondiale, a cui la Cina ha risposto con l’imposizione di dazi particolarmente gravosi sulle merci provenienti dall’isola. Secondo quanto riportato dal quotidiano cinese amministrato dal Partito comunista Global Times, a giugno agenti dei servizi segreti Australiani avrebbero fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni reporter cinesi per interrogarli e ... Leggi su wired

Giorgiolaporta : A cosa servono i testimonial della campagna del NO, quando a fare quella del Si ci sta #DiMaio che non sa neanche l… - trash_italiano : COSA STA SUCCEDENDOOOOOOOOOO #uominiedonne - FiorellaMannoia : Cuba subisce da 60 anni il più crudele embargo mai perpetrato verso una Nazione. Qualsiasi cosa si pensi di Cuba,… - heizeeii : @NelloKudo boh fra tra gente che dice che Ilpyo vs Mori > Kakashi vs Obito e sta cosa qui preferisco vedere gente c… - Stefaniaboh_ : Il 48% rega'? Sta cosa mi dà molto di riflettere. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Bielorussia: scomparsa altra collaboratrice dell’oppositrice Tikhanovskaya. Cosa sta succedendo Fanpage.it Everwild: il trailer Eternals commentato dagli sviluppatori

Vediamo il trailer Eternals di Everwild commentanto da due membri del team di sviluppo, che ci danno ragguagli su cosa ci aspetta. Rare ha pubblicato una nuova versione del trailer Eternals di Everwil ...

Denis Dosio: “Gli hater mi hanno augurato la morte ma io vado al GF Vip, potrei trovare l’amore”

Denis Dosio ha 19 anni, vive a Forlì ed è italo-brasiliano. Come il giovane racconta, suo padre è metà brasiliano e metà etiope. Lavora come camionista. La madre, casalinga, si occupa di lui e dei suo ...

Vediamo il trailer Eternals di Everwild commentanto da due membri del team di sviluppo, che ci danno ragguagli su cosa ci aspetta. Rare ha pubblicato una nuova versione del trailer Eternals di Everwil ...Denis Dosio ha 19 anni, vive a Forlì ed è italo-brasiliano. Come il giovane racconta, suo padre è metà brasiliano e metà etiope. Lavora come camionista. La madre, casalinga, si occupa di lui e dei suo ...