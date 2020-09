Coronavirus, da Mef e Consiglio d’Europa 300 mln (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato un contratto da 300 milioni per finanziare le spese sanitarie ed emergenziali legate alla pandemia da Covid-19. abr/mrv/red <div>Coronavirus, da Mef e Consiglio d’Europa 300 mln</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus, da Mef e Consiglio d’Europa 300 mln - CorriereCitta : Coronavirus, da Mef e Consiglio d’Europa 300 mln - FASIbiz : Coronavirus: intesa CEB-MEF da 300 milioni per emergenza sanitaria - GhiselliFabio1 : Sul n. 8 della rivista Novita fiscali della @supsi_cct il mio articolo 'Sistema tributario italiano: le urgenti rif… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mef

Yahoo Finanza

Un capitale iniziale di 20 milioni per la newco Alitalia "interamente controllata dal Mef", ma la presenza esclusiva del socio pubblico nell'ex compagnia di bandiera non sarà per sempre. In un'audizio ...La Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e il ministero dell'Economia e delle Finanze hanno firmato un contratto da 300 milioni per finanziare le spese sanitarie ed emergenziali legate alla pandemi ...