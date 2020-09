Colleferro, Pd: parte campagna ‘Non restare indifferente’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Dalla direzione provinciale di oggi parte la campagna ‘Non restare indifferente’: e’ ora che i partiti tornino ad essere vere sentinelle sul territorio, e a svolgere un ruolo di argine a sostegno dei valori della liberta’, tolleranza e del rispetto per il prossimo”. Cosi’ sul suo profilo Facebook il segretario del Pd della provincia di Roma, Rocco Maugliani, in merito alla direzione provinciale allargata ai segretari di circolo e amministratori che si tiene oggi dopo i drammatici fatti di Colleferro e il tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte. “Bullismo, razzismo, intolleranza e microcriminalita’- continua Maugliani- non devono trovare piu’ spazio nelle nostre comunita’. A nome della segreteria proporro’ al Pd della provincia di ... Leggi su romadailynews

giulianopisapia : Il crudele delitto del giovane #WillyMonteroDuarte a #Colleferro lascia senza parole. La sua unica “colpa” è stata… - FightTownStore : É scorretto, da parte dei media accusare le #MMA di un fatto tanto grave. Il nostro articolo di blog in risposta:… - gealanati : RT @LucillaMasini: Abiti griffati, viaggi, orologi d'oro, ma sono nullatenenti. Parte anche un'indagine patrimoniale per i fratelli Bianchi… - sadape54 : RT @opificioprugna: Abiti griffati, viaggi, orologi d'oro, ma sono nullatenenti. Parte anche un'indagine patrimoniale per i fratelli #Bianc… - vinnix63 : RT @opificioprugna: Abiti griffati, viaggi, orologi d'oro, ma sono nullatenenti. Parte anche un'indagine patrimoniale per i fratelli #Bianc… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro parte Il testimone: “Ho visto i fratelli Bianchi massacrare Willy”

Il racconto al magistrato di uno degli arrestati: «Ero lì mentre riempivano quel ragazzo di calci e pugni». Ma gli accusati negano: «Non l’abbiamo toccato, al massimo qualche spintone. Volevamo sedare ...

Jebreal choc su Willy: "Quando i due leader di destra seminano odio..."

La morte di Willy Monteiro ha scosso il Paese. La violenza con la quale gli aggressori si sono scagliati contro il ragazzo non ha e non può avere giustificazioni. In un Paese stretto nel cordoglio per ...

Il racconto al magistrato di uno degli arrestati: «Ero lì mentre riempivano quel ragazzo di calci e pugni». Ma gli accusati negano: «Non l’abbiamo toccato, al massimo qualche spintone. Volevamo sedare ...La morte di Willy Monteiro ha scosso il Paese. La violenza con la quale gli aggressori si sono scagliati contro il ragazzo non ha e non può avere giustificazioni. In un Paese stretto nel cordoglio per ...