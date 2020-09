Castegnato, rubata la croce di Calvelli: è caccia ai ladri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Brescia, 9 settembre 2020 - E' caccia aperta in tutta la Lombardia ai ladri d'arte che nelle scorse ore hanno rubato la croce di bronzo opera di Ettore Calvelli, famoso per essere stato medagliere del ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Brescia, #Castegnato, rubata la croce di Calvelli: è caccia ai ladri -

Ultime Notizie dalla rete : Castegnato rubata

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) ...Un furto che colpisce al cuore una intera comunità, che provoca sdegno e dolore ad un paese ancora in lutto. Castegnato si è svegliato ieri con la notizia del furto della croce in bronzo del maestro E ...