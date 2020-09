Calciomercato Juventus, Suarez cambia tutto: la verità del Pistolero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Incredibile ma vero: l’ultima indiscrezione riguardante Suarez coinvolge anche la Juventus e il suo Calciomercato. Il Pistolero del Barcellona è tornato a parlare e, dopo le recenti notizie circa un suo addio alla Spagna, con i bianconeri che sarebbero interessati al suo cartellino al pari di tanti altri club in giro per l’Europa, avrebbe fornito la sua versione dei fatti per provare a fare finalmente chiarezza sull’accaduto. Missione riuscita, ma solo a metà: l’annuncio social del centravanti, infatti, sembra aver rimescolato ancora di più le carte in tavola, gettando in ancora più atroci dubbi l’intera questione anziché in acque calme e pacifiche. Suarez cambia tutto oppure fa solamente pretattica? Quale ... Leggi su tuttojuve24

