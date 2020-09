Cairo, spero riapertura stadi dopo le prime due giornate (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 09 SET - "Nelle prime due giornate di campionato mi sembra di capire non sarà possibile riaprire gli stadi ai tifosi, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per ... Leggi su corrieredellosport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea che si è tenuta in Lega Calcio. Le sue parole Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea che si è ...(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Nelle prime due giornate di campionato mi sembra di capire non sarà possibile riaprire gli stadi ai tifosi, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per riapr ...