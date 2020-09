Borsa Milano: chiusura oggi 9 settembre in positivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) oggi Piazza Affari ha chiuso in ampio territorio positivo. La Borsa Milano termina la seduta in progresso dei 2,02%. Attesa per la riunione della Bce di domani. Il petrolio torna alla soglia di 40 dollari dopo i minimi da metà giugno. Borsa Milano oggi: brulla Stmicroelectron e Diasorin A Piazza Affari chiudono in progresso Stmicroelectron (+7%) e Diasorin (+5,5%) oltre a Inwit (+5,7%) che beneficia delle nuove scommesse del mercato su una possibile aggregazione tra Ei Towers e Rai Way. Bene anche Snam Rete Gas (+3,4%) con la prospettiva che al settore possano essere oltre 4 miliardi derivanti dal Recovery Fund. Debole invece il settore auto e Leonardo – Finmeccanica (-1,4%). Mediaset alla fine chiude in rialzo del 2% ma aveva aperto in forte ribasso a ... Leggi su giornal

OperaFisista : Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,02%) - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Borsa: Europa allunga con Wall Street, Milano +1,8% - CorriereQ : Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,02%) - pdilor : #BorsaMilano chiusura 9 settembre - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,02%): Indice Ftse Mib a 19.771 punti -