Bologna, Mihajlovic e il Covid-19: “Haters? Li chiamo in un altro modo. Il virus è pericoloso, ora parlo io…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uomo tutto d'un pezzo, dal carisma contagioso e dalla tempra indomabile. Guerriero indomito, prima sul campo, poi in panchina e da sempre nella vita.Sinisa Mihajlovic, ha ricevuto il sostegno incondizionato e l'affetto di tutto il mondo del calcio e non solo, nella sua ardua lotta contro la leucemia che continua quotidianamente a combattere con coraggio, dignità ed encomiabile voglia di non perdersi un solo attimo della sua esistenza. Come se non bastasse questa probante e durissima sfida a cui la vita lo ha sottoposto, è purtroppo arrivata per l'ex Lazio ed Inter anche la positività al Covid-19. altro scoglio che Mihajlovic ha superato di slancio, tanto da tornare sul terreno di gioco a guidare il suo Bologna che scalda i motori in vista dell'imminente avvio della prossima stagione ... Leggi su mediagol

