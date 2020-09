Aggredisce e stupra una 90enne. L'orrore del 17enne marocchino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo L'irruzione in casa per rapinarla, poi la violenza sessuale e la fuga. Lo stupratore è un 17enne di origini marocchine Si è introdotto in casa sua. Ha tentato di rapinarla. Poi l’ha aggredita, spinta a terra e stuprata. La donna, di quasi 90 anni, è ancora sotto choc. Ha versato molte lacrime. E mai, forse, avrebbe anche solo pensato che un 17enne di origine marocchina potesse farle questo. Senza un vero perché. Siamo a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. È sabato 5 settembre quando la 90enne cammina tranquilla in giardino senza sospettare nulla. Il giovane approfitta della breve distrazione ed entra nell’appartamento per arraffare qualcosa. Forse doveva essere solo una "semplice" rapina, niente di più. Quando ... Leggi su ilgiornale

