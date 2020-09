Abbandona 5 figli, anche durante il lockdown, per andare a ballare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cinque figli e il coronavirus, nulla l’ha potuta fermare, ogni sera la donna usciva e andava comunque a ballare Nulla è riuscita a fermarla, né i figli piccoli e tantomeno il lockdown. Ogni sera la donna usciva con amici per andare a ballare, a qualche festa privata o chissà dove. Dei suoi piccoli, la più … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Cinque figli piccoli, lasciati a casa da soli, anche durante il lockdown. Abbandono di minori, secondo i poliziotti dell’Ufficio minori della divisione anticrimine della questura di Rimini che hanno d ...

RIMINI - Lasciava i cinque figli piccoli (con età comprese fra i 10 e i 2 anni) in casa da soli, anche durante il lockdown. La donna, una riminese di 38 anni, è stata denunciata dalla polizia per abba ...

