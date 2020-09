Zaniolo: Gravina "sei forte, ti aspettiamo per l'Europeo" (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - "Forza Nicolò, ti aspettiamo per l'Europeo!". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, manda il suo messaggio di incoraggiamento a Nicolò Zaniolo, infortunatosi ad Amsterdam ... Leggi su corrieredellosport

