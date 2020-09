Windows 10 May 2020 Update: disponibile la build 19041.508 (Di martedì 8 settembre 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 May 2020 Update: stiamo parlando della build 19041.508. Changelog Fix di bug e miglioramenti generali: Addresses an issue with a possible elevation of privilege in windowmanagement.dll. Addresses a security vulnerability issue with user proxies and HTTP-based intranet servers. After installing this Update, HTTP-based intranet servers cannot leverage a user proxy by default to detect Updates. Scans using these servers will fail if the clients do not have a configured system proxy. If you must leverage a user proxy, you must configure the behavior using the Windows Update policy “Allow user proxy to be used as ... Leggi su windowsinsiders

