Uomini e Donne oggi, anticipazioni 8 settembre 2020: ecco chi sono i tre aspiranti tronisti (Di martedì 8 settembre 2020) Torna l’appuntamento con Uomini e Donne. oggi, martedì 8 settembre, 2020 andrà in onda la seconda puntata del dating show di Canale 5. Il celebre programma condotto da Maria De Filippi è in programmazione tv alle ore 14.45. Nel corso della puntata di oggi verranno finalmente presentati al pubblico i tre aspiranti tronisti: Davide Blanda, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Chi tra i tre si conquisterà il trono? A quanto si apprende la dama del trono Over Roberta farà una proposta inaspettata a Davide Blanda. Gli chiederà di restare per conoscersi. Il giovane accetterà? Verranno presentate anche le due troniste Donne: Sophie Codegoni e Jessica. Appuntamento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

