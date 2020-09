Tennis, US Open: Berrettini dura un set, ai quarti va Rublev (Di martedì 8 settembre 2020) Matteo Berrettini saluta l'Open degli Stati Uniti senza poter difendere la storica semifinale centrata lo scorso anno. Fatale, al Tennista romano, l'ottavo di finale perso in quattro set contro un ... Leggi su gazzetta

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Gazzetta_it : Clamoroso agli #Us Open! #Djokovic squalificato. Ha colpito una giudice di linea - Eurosport_IT : Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria finale, lascia gli US Open per squalifica ? Qual è la vostra op… - mimma42 : RT @MarcoSanavia1: Se il giudice di linea oltre a donna fosse stato anche, nera, lesbica e democrat, Djokovic sarebbe stato trasferito a Gu… - tizianacairati : Us Open, Berrettini brilla un set, poi crolla: ai quarti va Rublev @gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Open Tennis, Us Open: Serena Williams soffre ma avanza ai quarti la Repubblica Podcast: US Open Breakfast, Day 8 – Fine della corsa per Berrettini

Alla fine la vendetta è giunta, ma quanta fatica ha fatto Serena Williams per staccare Maria Sakkari sull’ultima rampa di un match durato due ore e ventinove minuti. Un match bruttino, che non è mai d ...

Tennis, Us Open: Berrettini si ferma agli ottavi, eliminato dal russo Rublev

Sport - L'italiano, poco efficace al servizio, viene sconfitto in quattro set in quasi tre ore di gioco. Anche il più fedele amico del giovane tennista, il servizio, non è stato dalla sua parte. Lo di ...

Alla fine la vendetta è giunta, ma quanta fatica ha fatto Serena Williams per staccare Maria Sakkari sull’ultima rampa di un match durato due ore e ventinove minuti. Un match bruttino, che non è mai d ...Sport - L'italiano, poco efficace al servizio, viene sconfitto in quattro set in quasi tre ore di gioco. Anche il più fedele amico del giovane tennista, il servizio, non è stato dalla sua parte. Lo di ...