Tabellone maschile Us Open 2020: Djokovic numero 1, ci sono Berrettini e Sinner (Di martedì 8 settembre 2020) Gli accoppiamenti del Tabellone principale degli Us Open maschili 2020, torneo in programma al 31 agosto al 13 settembre. Novak Djokovic occupa la prima posizione del seeding, quest’ultimo caratterizzato dalla presenza di ben 10 atleti italiani, fra i quali spiccano Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. QUARTI DI FINALE (20) Carreno Busta vs (12) Shapovalov (5) Zverev b. Coric 1-6 7-6(5) 7-6(1) 6-3 (10) Rublev vs (3) Medvedev (21) de Minaur vs (2) Thiem OTTAVI DI FINALE (20) Carreno Busta b. (1) Djokovic 6-5 squalifica (12) Shapovalov b. (7) Goffin 6-7(0) 6-3 6-4 6-3 Coric b. Thompson 7-5 6-1 6-3 (5) Zverev b. Davidovich Fokina 6-2 6-2 6-1 (10) Rublev b. (6) Berrettini 4-6 6-3 6-3 6-3 (3) Medvedev b. Tiafoe 6-4 6-1 ... Leggi su sportface

