“Pronta a mollare”. Mara Venier, la rivelazione arriva dalla conduttrice in persona: impossibile fraintendere (Di martedì 8 settembre 2020) Non si è mai tirata indietro e, fino alla fine, ha tenuto alta la bandiera. Perché Mara Venier è così, innamorata del suo lavoro e convinta del valore della televisione. Di più, quando tutto sembra traballante è c’è bisogno di tenere la barra dritta. Per questo Mara Venir ha deciso di continuare a andare in onda anche in pieno lockdown. Giorni difficili che ieri ha ripercorso davanti a Alberto Matano rivelando quanto, in realtà, sia stata dura andare avanti. “Sai quanto è stato difficile lavorare, la paura era tanta”, ha detto la Venier a Matano, raccontando anche un inedito retroscena sull’unica puntata di Domenica In che lei non ha condotto: “Una volta ho mollato. Dovevo intervistare Sileri e lui risultò positivo il ... Leggi su caffeinamagazine

