Presentazione iPhone 12: comunicata la data ufficiale (Di martedì 8 settembre 2020) Si rinnova l’appuntamento annuale con la Presentazione dei nuovi iPhone. Quest’anno toccherà alla dodicesima “edizione” dello smartphone più famoso del mondo. data: 15 settembre. Presentati anche i nuovi smartwatch. Apple ha comunicato la data in cui verranno presentati i nuovi iPhone. C’è attesa in tutto il mondo, tra gli appassionati di smartphone e in particolar modo dei “melafonini”, dell’ultimo modello disegnato e ideato a Cupertino, sede della Apple. Siamo arrivati ormai, seppur con qualche fatica (anche inaspettata) di troppo all’edizione numero 12 dell’iPhone, che verrà finalmente svelata il prossimo 15 di settembre. Il brand della mela, fa sapere il sito The Verge, terrà il suo ormai ... Leggi su bloglive

