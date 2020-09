Porta a Porta: Bruno Vespa riparte coi ministri Azzolina e Manfredi (Di martedì 8 settembre 2020) Bruno Vespa Gli sviluppi del Covid-19, la ripartenza scolastica, le prossime elezioni regionali. Porta a Porta riparte dalla stretta attualità, tenendo fede alla propria vocazione istituzionale: al valore di “terza Camera”, Bruno Vespa, non intende rinunciare. Stasera per affrontare le suddette tematiche lo storico approfondimento di Rai1 ospiterà infatti ben due ministri del governo Conte. Nel primo appuntamento stagionale – in onda alle 23.20 – Vespa intervisterà la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina per affrontare il tema della ripresa scolastica tra le mille difficoltà dovute all’emergenza ... Leggi su davidemaggio

