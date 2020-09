Perché si sta parlando della frase «in fondo era solo un extracomunitario» riferita a Willy (Di martedì 8 settembre 2020) Da questa mattina, sta circolando sui siti web di aggregatori di notizie e sui social network una frase che sarebbe stata attribuita ad alcuni parenti degli aggressori di Willy Monteiro Duarte. La frase in questione è «In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario». Ma come nasce questa descrizione? Andiamo con ordine: i ragazzi fermati per l’omicidio Willy, infatti, erano stati portati in caserma dai carabinieri di Colleferro nelle prime ore della mattinata di domenica 6 settembre. LEGGI ANCHE > Qualcuno ha disattivato telecamere e lampioni durante il pestaggio di Willy a Colleferro Omicidio Willy, la frase «in fondo ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : @REstaCorporate Gentile signore, abbiamo fatto apposita interrogazione parlamentare, agli esiti della quale, se non… - Giorgiolaporta : Erano contro le #autoblu; dopo 2 anni sono peggio degli altri e non si dimettono anche se indagati. Voi scrocconi l… - AlessiaMorani : La #Lega di Salvini sta manifestando davanti a Palazzo Chigi per coprire la notizia del suo candidato alle regional… - VPierucci : @LegaSalvini A matte' ma perché non la chiudi sta pagina...viste le stronzate che riporti, siete rimasti in cinque… - ammaiFiamma : @pavlov_813 @laHantucci La mia migliore amica ci ha fatto la torta di nozze. Hanno divorziato ?????? Comunque ho let… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sta Juventus, perchè Suarez non è comunitario? Cosa dice la legge in Italia Calcio e Finanza