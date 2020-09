Ora Konchalovsky fa i conti con il comunismo più feroce - (Di martedì 8 settembre 2020) Pedro Armocida Tra scioperi e Kgb, "Cari compagni" racconta le follie dell'Urss nel 1962. Con molti dubbi e poche certezze «O compagno, mio compagno / proteggi la patria a ogni costo» canta, con intento antifrastico, la protagonista del nuovo film di Andrei Konchalovsky, Cari compagni appunto. Siamo nell'Unione Sovietica del 1962 a Novocherkassk. La protagonista Lyudmila, splendidamente interpretata dall'attrice Julia Vysotskaya, anche moglie del regista, è una dei responsabili del partito comunista locale che si trova a dover fronteggiare uno sciopero degli operai di un'importante fabbrica di interesse nazionale. Cosa che, Nikita Krusciov, a capo dell'Urss, non poteva certo permettere: «Come è possibile uno sciopero in una società comunista?». Ecco che interviene l'esercito e, naturalmente, il Kgb che, forse ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Ora Konchalovsky

Agenzia ANSA

Molti i film sul tema, da Konchaloski alla Nicchiarelli, al doc con la Cortellesi, fino agli “spaccapietre” dei De Serio LIDO DI VENEZIA. Uno spettro s’aggira per la Mostra, riaffiora nel panorama tor ...Si passa infatti a Spike Lee e al suo Malcolm X. Sam Cooke usa le regole del mercato discografico per promuovere artisti neri e vendere cover ai gruppi inglesi (It’s all over now del “suo” Bobby Womac ...